Rissa fuori da un bar delle Golosine: arrivano le Volanti, possibile denuncia

È scattato nella tarda serata di lunedì l'intervento delle Volanti della Questura di Verona nel quartiere Golosine, dove era stata segnalata una lite tra un gruppetto di 7 persone.

Come riferito dalle forze dell'ordine, intorno alle 23.15 dunque, due pattuglie si sono recate in via Luigi Prina, nei pressi del bar Coco Loco, dove alcuni individui di nazionalità italiana e romena, verosimilmente anche in preda ai fumi dell'alcol, avevano dato vita ad una rissa per futili motivi. Una vota sedati gli animi, i poliziotti hanno eseguito gli accertamenti del caso e fatto arrivare sul posto un'ambulanza, per curare le ferite (non gravi) riportate da alcuni di loro.

Una volta identificati, le forze dell'ordine hanno potuto appurare che si trattava di persone residenti nel Veronese, nate in Italia o in Romania tra il 1948 e il 1986, le quali potrebbero essere denunciate. Inoltre la Questura si occuperà della vicenda anche da un punto di vista amministrativo: possibile dunque che anche altri provvedimenti vengano presi nei confronti delle persone fermate.