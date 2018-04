I rischi sull'uso dei farmaci alla guida: la campagna mette in guardia i cittadini

Aiutare i cittadini a comprendere quali conseguenze negative sulla guida possono comportare alcuni farmaci è l’obiettivo del pieghevole informativo, stampato in 4 mila copie e disponibile nelle farmacie veronesi e nelle sedi della Polizia municipale.

Tra i conducenti che, dopo un incidente, sono risultati positivi a qualche sostanza (alcol e/o droghe e farmaci), infatti, i medicinali sono al secondo posto per presenza dopo la cannabis.

Guidare infatti è un’operazione molto complessa, che richiede concentrazione e prontezza di riflessi, due capacità che rischiano di essere compromesse non solo da alcol e droghe, ma anche dai comuni farmaci, acquistati con o senza ricetta medica, che possono diminuire il livello di concentrazione. Tra le principali conseguenze: sonnolenza e vertigini, modifica delle percezioni, rallentamento di riflessi e reazioni.

Inoltre i principi attivi dei farmaci vengono rilevati negli accertamenti sanitari effettuati in caso d'incidente stradale, con pesanti conseguenze sulla posizione del conducente, sia a livello assicurativo che amministrativo e penale.

Il pieghevole, realizzato per la prima volta nel 2009 per promuovere una maggiore sicurezza alla guida, è stato aggiornato e riadattato ed è a disposizione in 90 punti di distribuzione.

L’opuscolo illustra in modo veloce ed immediato le conseguenze e gli effetti negativi sulle diverse abilità necessarie per guidare in sicurezza con l’obiettivo di aiutare la persona a valutare le conseguenze del suo piano di cura.

Oltre ad una tabella di veloce consultazione - che comprende anche le interazioni con l’alcol - il pieghevole contiene una serie di suggerimenti sull’assunzione dei farmaci, sempre più necessari a mantenere una buona qualità della vita.

L’iniziativa è promossa dalla Polizia municipale in collaborazione Agec Farmacie e Federfarma. Nelle farmacie di tutta la provincia di Verona è inoltre in distribuzione il mensile Pillole, che contiene le informazioni del pieghevole.