Ripreso a buttare giù il vetro del taxi per rubare, viene arrestato settimane dopo

Il 1° aprile di quest'anno, il tribunale di Verona, aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, che nei giorni scorsi è stata eseguita dalla Polizia di Stato. A finire in manette è stato H. D., 22enne nato in provincia di Padova, indagato dalla Sezione Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione della Squadra Mobile, in seguito alla denuncia di un furto su un taxi, avvenuto la sera del 23 ottobre nei pressi di via Golino.

In quell'occasione, stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, H. D., approfittando dell’assenza del tassista che si era allontanato per qualche minuto, ha infranto il vetro anteriore dell’abitacolo per poi intrufolarsi e raccogliere, in tutta fretta, ciò che era stato lasciato all’interno. Grazie anche ai filmati delle telecamere installate dentro al veicolo, i poliziotti sono riusciti ad identificare l’uomo, ripreso durante tutte le fasi dell’azione criminosa.

Le indagini svolte inoltre hanno consentito di far emergere i numerosi precedenti del giovane che, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, era stato arrestato dagli agenti delle Volanti, lo scorso settembre, sempre in seguito ad un tentato furto aggravato su auto.

Deferito all'autorità giudiziaria per l’ennesimo illecito accertato, H.D. è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e ora si trova detenuto a Montorio.