Via Carducci: rinviati i lavori di Acque Veronesi a causa del maltempo

Cambia la data della chiusura al traffico di via Carducci. In considerazione delle avverse condizioni meteo dei prossimi due giorni e non essendovi pericoli di crollo del collettore fognario, l'inizio dell'intervento di sistemazione del tratto stradale originariamente previsto per questa mattina, lunedì 18 novembre, slitterà alla mattina di mercoledì 20.

I lavori si chiuderanno venerdì 22. La decisione è stata presa in comune accordo con il Comandante della Polizia Locale Luigi Altamura per permettere la continuità del traffico veicolare sulla via nei giorni di maltempo.