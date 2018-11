Rapina un giovane e lo costringe a spogliarsi, viene rinviato a giudizio

Un cittadino algerino, ieri, 28 novembre, è stato rinviato a giudizio per rapina pluriaggravata, tentata estorsione e tentata violenza sessuale. Viene ritenuto il responsabile di una rapina avvenuta il 23 novembre 2017. La vittima è un giovane che alloggiava in un hotel di San Bonifacio, rapinato di 40 euro e costretto a spogliarsi prima di poter scappare e chiedere aiuto ai passanti.

L'imputato era già detenuto per un'altra rapina con tentata violenza sessuale a danno di una clochard, avvenuta sempre a Verona.