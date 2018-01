Consiglio comunale di Verona, rinviata la votazione sulla cava Bertacchina

Ieri, 11 gennaio, si è tenuto il consiglio comunale di Verona che ha approvato con 22 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti, la delibera di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi al 30 giugno 2017.

La verifica dello stato di attuazione dei programmi - ha detto l'assessore al bilancio Francesca Toffal - è rappresentato dalla predisposizione di specifiche schede di rilevazione riferite ai vari programmi nei quali è stata articolata la relazione previsionale del bilancio 2017. Tali schede evidenziano l'andamento nello stato di attuazione dei progetti.

Durante il dibattito, il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha definito la delibera "più un atto dovuto per legge che un effettivo approfondimento delle attività realizzate. Non mi pare si chiarisca con questi valori la situazione reale della città, in particolare per determinati progetti che andrebbero esaminati con altri parametri". Critica sulle procedure di valutazione utilizzate anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Vanzetto, che definisce: "utopistici certi valori riportati. Ad esempio, definire raggiunto al 50 per cento il risultato su progetti come car sharing o piste ciclabili è pura fantasia".

Altro tema affrontato dall'assise civica è quello delle attività rumorose. Sono state approvate con 28 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti, le modifiche al regolamento comunale che regola la musica nei locali, soprattutto di notte. È stata introdotta la definizione della musica di sottofondo, con le relative prescrizioni; è stato aggiunto un nuovo articolo per regolamentare la musica nelle sale di proprietà comunale concesse in uso ad enti o associazioni; è stata meglio definita la tipologia di emissione sonora vietata prodotta dall'uso di altoparlanti esterni ai veicoli; infine, una modifica che non riguarda i locali: sono stati introdotti dei nuovi orari per l'utilizzo di macchine o attrezzature rumorose per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche.

Al termine del dibattito è stata rinviata alla prossima seduta di consiglio la votazione sulla delibera relativa alle osservazioni sulla procedura di valutazione d'impatto ambientale con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata Bertacchina. Sono stati presentati una cinquantina di emendamenti collegati, che gli uffici preposti dovranno ora esaminare. L'intervento di ampliamento interesserà una superficie di cava pari a 22.200 metri quadrati per un volume di materiale utile pari a 325.000 metri quadrati per un periodo pari a 8 anni. Il progetto di ricomposizione prevede la restituzione dell'area di fondo cava all'uso agricolo, mentre le scarpate saranno rinverdite, previa stesura di uno strato di 50 centimetri di terreno vegetale.

Contrarietà all'intervento sulla Bertacchina è stata espressa dal capogruppo PD Carla Padovani, che ha spiegato: "Mi rendo conto che il Comune è tenuto a dare solo un parere, ma respingendo questa proposta possiamo indicare alla Regione la contrarietà del consiglio comunale a questo progetto e al danno ambientale ad esso collegato". Anche Bertucco è intervenuto sottolineando che "si continuano a riconoscere proroghe ed ampliamenti ad una cava che non è ben chiaro se rispetti tutte le indicazioni imposte nel tempo sulla sua gestione".