Maltempo e non solo: La Corsa di Giulietta viene rimandata di 2 settimane

Diverse cause, non ultima quella del sicuro maltempo, hanno costretto gli organizzatori a rinviare a domenica 25 marzo 2018, sempre con il via fissato alle ore 9.30 da piazza Bra, La Corsa di Giulietta.

Slitta dunque di due settimane la terza edizione della corsa-camminata di 5 o 10km, non competitiva di libero accesso, per tutti ma dedicata alle donne, ideata da Moica nel 2016, che così godrà anche del Mobility Day, la giornata ecosostenibile, a Verona. Sarà la prima domenica di primavera e sarà senza dubbio una festa ancora più grande e piacevole di quella che si preannunciava per questo fine settimana e questo è il desiderio più grande di Moica e degli organizzatori.

Iscrizioni dunque che rimarranno aperte anche in queste settimane nella stessa modalità in uso fino ad ora, così come tutte le iscrizioni online o cartacee ricevute fino ad oggi saranno valide per la nuova domenica designata.

Non cambia ovviamente la finalità benefica dell’iniziativa, Moica Verona sosterrà il percorso psicologico e il gruppo AMA per donne in difficoltà e vittime di abusi e violenza, svolto da Telefono Rosa Verona”.