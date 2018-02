Vigili del fuoco, rinnovato il contratto. Luca Cipriani: "Stipendi aumentati"

La notizia è stata rilanciata da Luca Cipriani, pompiere veronese e membro dell'esecutivo nazionale della Fp Cgil dei vigili del fuoco. La firma sul nuovo contratto dei vigili del fuoco è arrivata in questo mese di febbraio e comporta "il via libera alla distribuzione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018", ha fatto sapere Cipriani.

Nei prossimi mesi di marzo e aprile, oltre agli arretrati per gli anni 2016 e 2017, gli stipendi dei vigili del fuoco verranno incrementati - prosegue il rappresentante dei pompieri - La lunga discussione e le tante iniziative messe in campo anche a Verona hanno portato il governo uscente ad assumere importanti impegni, a partire dalla semplificazione delle carriere, la revisione del sistema pensionistico reso inaccettabile dalla legge Fornero, la delicata questione del personale non più idoneo al servizio per i numerosi infortuni riportati durante gli interventi e, innanzitutto, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.