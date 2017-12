Rincari del 2018, anche l'A22 sarà più cara. Tariffe aumentate dell'1,67%

Luce, gas, sacchetti di plastica, autostrade e altro. Il 2018 non si presenta nel migliore dei modi agli occhi dei consumatori. Sono infatti previsti numerosi rincari a partire dal 1 gennaio. Le bollette saranno un po' più pesanti e anche viaggiare sulla A22 costerà di più.

Dal 2018 entreranno in vigore le nuove tariffe per l'Autostrada del Brennero, applicate in rispetto alle norme previste a livello nazionale. Dopo 3 anni di blocco delle tariffe, l'anno nuovo vedrà un aggiornamento della tariffa chilometrica unitaria, calcolata secondo la formula del "Price Cap". La formula tiene conto principalmente dell'inflazione, della qualità delle pavimentazioni autostradali e del tasso di incidentalità. L'incremento è stato applicato dalla società concessionaria nei tratti di propria competenza, sulla base di quanto contenuto nel decreto interministeriale.

L'aumento tariffario per Autobrennero è pari al 1,67%. La nuova tariffa chilometrica unitaria viene moltiplicata per i chilometri delle varie percorrenze e maggiorata dell'Iva. Il valore così ottenuto è arrotondato in eccesso o per difetto ai 10 centesimi di euro. Per questo motivo, alcune tratte addirittura non subiscono aumenti di pedaggio.