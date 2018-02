Carnevale a Villafranca, rinviati tutti i festeggiamenti previsti per sabato

Mentre il Venerdì Gnocolar a Verona oggi 9 febbraio si è svolto normalmente, nonostante l'imprevisto mattutino della voragine di Corso Porta Nuova, che ha fatto spostare all'ultimo momento il percorso dei carri allegorici; domani 10 febbraio, non si svolgeranno i festeggiamenti per il Carnevale a Villafranca di Verona. Sia la festa pomeridiana per i bambini sia quella serale per tutti sono state rimandate. "Motivazioni di carattere contingente", scrivono gli organizzatori. Si sono purtroppo aggravate le condizioni di salute del parroco Giampietro Fasani e allora si è pensato di rinviare la festa.

Per chi volesse, questa sera alle 20.30 nel duomo di Villafranca, i cittadini che vogliono si ritroveranno per pregare insieme per monsignor Fasani.