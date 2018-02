Palazzo Barbieri programma per la primavera la riforma delle Circoscrizioni

A dirlo è l’assessore al Decentramento Marco Padovani, che annuncia come l’Amministrazione Sboarina intenda mettere mano alla riforma dei cosiddetti Parlamentini, annunciata da anni e finora mai attuata, che dovrà entrare in vigore dalla prossima tornata elettorale.

Per quanto riguarda, invece, il dettaglio del bilancio va registrata un’inversione di tendenza nei fondi destinati al Decentramento.

Mentre negli ultimi anni si è assistito a un costante taglio degli stanziamenti, l’attuale Giunta ha deciso di arrestare questo trend negativo mantenendo per il 2018 lo stesso importo del 2017 per tutte e otto. Inoltre, è stata ristabilita l’assegnazione di un responsabile amministrativo per ogni Circoscrizione. Non si spiega quindi il voto negativo al bilancio comunale già espresso da qualche Parlamentino, se non con il clima di antagonismo politico dovuto alla campagna elettorale nazionale. Il nostro sforzo verso i quartieri è infatti testimoniato tangibilmente anche dal milione e 50 mila euro per interventi tecnici stanziato appena insediati e dai successivi 250 mila euro per le manutenzioni. Grazie a queste decisioni, in primavera partirà un mega cantiere per la sistemazione delle strade in tutte le otto Circoscrizioni. Un dato in controtendenza e in netto contrasto con l’Amministrazione precedente, che per il 2017 non aveva previsto fondi.