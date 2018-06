Rifiuti accumulati fuori dai cassonetti in stazione: "Benvenuti a Verona"

Porta Nuova ore 8.30 di questa mattina: benvenuti a Verona città patrimonio Unesco. Così ci è pervenuta la segnalazione di cittadini, che trova conferma, purtroppo, in altri angoli, anche del centro città specie in questi giorni di flusso turistico intenso, inevitabile per una meta d'arte come Verona. La stagione areniana è alle porte, i festival estivi hanno già preso avvio, il bando capitale cultura 2021 è ormai prossimo e gli scorci della nostra città assomigliano ai tristi esempi di località da quarto mondo. Mentre l'Amministrazione dibatte senza decidere, nel dubbio amletico del project o della gara a doppio oggetto per Amia, cittadini e turisti prendono atto di un disservizio come immortalato dalle foto.

Così interviene Tommaso Ferrari, capogruppo di Verona Civica sul caso rifiuti.

Se non si vuole che, tra le more dell'incertezza strategica, la realtà della "monnezza" prenda il sopravvento come tristemente noto in altre città italiane, la Giunta Sboarina e i vertici aziendali si affrettino a prevedere un piano che guardi all' intero ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento. Serve infatti una strategia di ampio respiro che guardi alla città dei prossimi 20 anni, non un battibecco infinito sui singoli interventi di tamponamento rispetto all'attuale assetto.