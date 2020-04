I cittadini di Nogara possono da oggi fare richiesta per ottenere il buono alimentare

«Da giovedì 2 aprile 2020 i cittadini del Comune di Nogara che si trovano in difficoltà economica causata dalle misure legate all’emergenza coronavirus, potranno fare richiesta di un aiuto per alimenti e beni di prima necessità», è quanto si legge in una nota divulgata in queste ore dall'amministrazione comunale di Nogara.

Gli aiuti sono previsti dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli e potranno essere richiesti dai cittadini tramite il modulo presente sul sito del Comune di Nogara: www.comune.nogara.vr.it. L'istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.nogara.vr.it.

Il modulo predisposto in forma direttamente compilabile si basa su un’autocertificazione ed è reso più facile possibile per agevolare l’accesso alle misure. «In coerenza con l’Ordinanza n. 658/2020, - si legge sempre nella nota del Comune di Nogara - il contributo viene erogato prioritariamente alle persone che non sono già assegnatarie di sostegno erogato da Enti Pubblici (es.: reddito o pensione di cittadinanza, reddito di inclusione, altri bonus,…). L’erogazione del buono spesa avverrà secondo le modalità indicate successivamente ai beneficiari».

Il modulo per fare richiesta al Comune di Nogara