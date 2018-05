Richiedenti asilo e Amia ripuliranno tutti i marciapiedi della città di Verona

Grazie all'accordo tra Comune di Verona, Amia e Cooperativa San Francesco, ha preso il via oggi, 8 maggio, l'attività di pulizia dei marciapiedi di tutta la città. La prima zona in cui saranno eliminate erbacce, arbusti e vegetazione infestante è quella di San Michele, per proseguire poi in tutte le circoscrizioni.

Il lavoro sarà effettuato da sei richiedenti asilo, ospiti della Cooperativa San Francesco, che svolgeranno l'attività socialmente utile per tre mattine a settimana, senza alcun onere per l'amministrazione.

Un'iniziativa che dimostra la nostra attenzione verso tutti i quartieri, per migliorarne l'aspetto ma anche la vivibilità - ha commentato l'assessore Marco Padovani - Grazie al supporto di Amia, entro un anno l'attività sarà conclusa, a beneficio di tutti i residenti. Da sottolineare anche l'aspetto sociale del progetto, che permette l'inserimento lavorativo di giovani stranieri che necessitano di aiuto.

I sei richiedenti asilo saranno coordinati dagli ispettori di zona di Amia, che vigileranno sulla corretta esecuzione dei lavori e individueranno le aree di intervento. E sono di Amia anche tutte le attrezzature necessarie per la rimozione della vegetazione indesiderata.

Sulla base di quanto già avvenuto in alcuni comuni della provincia - ha detto il presidente di Amia Andrea Miglioranzi - anche a Verona abbiamo voluto dare il via ad un programma sociale di rilievo che consente ai giovani stranieri di svolgere un lavoro su base volontaria a costo zero per i cittadini, che insegna la cultura della responsabilità e dei doveri sociali.

E anche il Partito Democratico ha organizzato due giornate in cui gruppi di volontari si metteranno all'opera per pulire i quartieri. Sabato 12 maggio il ritrovo è alle 15 in via Marina Faliero 77, e chi vorrà potrà unirsi ai volontari del Terzo Circolo PD per ripulire gli angoli più sporchi e abbandonati del Saval e coprire i graffiti offensivi che degradano le mura esterne di tanti edifici. Sabato 26 maggio l'iniziativa si ripeterà in lungadige Catena con ritrovo sempre alle 15 in Via Morosini. Le due giornate di pulizia dei quartieri sono aperte a tutti i cittadini, senza distinzioni di colore politico, bastano solo dei guanti da lavoro.