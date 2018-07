Sono riprese le ricerche dell'uomo che si è lanciato da ponte Garibaldi

Sono ripresi questa mattina, 15 luglio, intorno alle 10 le ricerche da parte dei vigili del fuoco di Verona dell'uomo che ieri dopo mezzogiorno si buttato in Adige da ponte Garibaldi. I pompieri di Verona sono sul posto con due squadre e tre mezzi e con loro c'è anche una squadra di sommozzatori giunta da Venezia.

Le ricerche nell'Adige sono partite da ponte Garibaldi e si spostano via via verso valle. Intanto, i vigili del fuoco hanno già controllato la griglia del Pestrino senza trovare nulla. Le ricerche proseguiranno per tutta la giornata, fin quando non sarà ritrovato il corpo dell'uomo disperso.