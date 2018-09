Interrotte ad Albaredo d'Adige le ricerche della donna scomparsa

Sono state interrotte venerdì, dopo cinque giorni, le ricerche della donna scomparsa dalla sua abitazione di Ronco all'adige la sera del 26 agosto.

Vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e volontari, nei giorni scorsi hanno battuto il fiume dal ponte di Albaredo fino quasi al confine con la provincia di Rovigo, senza tutta via ottenere i risultati sperati. I sommozzatori dei pompieri di Firenze, utilizzando uno speciale strumento, hanno ancha scandagliato a fondo il letto dell'Adige, senza tuttavia risucire a rintracciare la dispersa.

Con lo scorrere del tempo, la speranza di ritrovare la donna in vita si fa sempre più debole: investigatori e soccorritori, coordinati dal comandante della stazione di Ronco, il maresciallo Marco Guarnaccia, ipotizzano possa trattarsi di un gesto estremo, ma non tralasciano altre piste. L'auto della donna è stata trovata nelle vicinanze del ponte con i suoi effetti personali a bordo e alcune frasi che spingerebbero in questa direzione. Altri indizi però sono nelle mani dei ricercatori, che ora attendono una svolta.