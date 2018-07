Moto d'acqua e droni in volo per ritrovare il 17enne olandese scomparso a Lazise

Ancora nessuna traccia del giovane olandese in vacanza a Lazise scomparso nella notte del 19 luglio. Il ragazzo di soli 17 anni si trovava in vacanza all'Eurocamping di Pacengo con la famiglia e proprio la madre ha dato l'allarme quando non lo ha visto rientrare insieme agli altri giovani che facevano ritorno dalla festa in discoteca organizzata dal Caneva.

Sul bus navetta che riaccompagnava i ragazzi dopo la festa, Koen Van Keulen pare fosse presente, avrebbe salutato la ragazza con la quale era in compagnia alla fermata Gasparina. Lei è scesa lì, lui forse, secondo quanto ipotizzato dagli organizzatori del "Night Festival" che hanno divulgato in questo senso messaggi d'aiuto sui social, ma non si esclude che il 17enne possa essere sceso più avanti. L'ultimo avvistamente del ragazzo risale ad ogni modo alle ore 3 circa della notte tra giovedì 19 e venerdì 20 luglio, ripreso da una telecamera della pompa di benzina sulla strada Gardesana a Pacengo. Non era lontano dalla sua destinazione, dunque, ma poi del giovane si sono perse le tracce, la madre l'indomani ha contattato le forze dell'ordine e su Facebook ha diramato un accorato appello.

L'appello su Facebook della madre del 17enne scomparso

Dopo tre giorni di intense ricerche da parte dei carabinieri di Peschiera, ma anche dei vigili del fuoco e della protezione civile, ancora nessuno sviluppo di rilievo è intervenuto. L'attività dei soccorritori è ripartita questa mattina, concentrandosi in particolare anche nella zona dei canneti presso le sponde del lago. Le ricerche stanno proseguendo sia via acqua, con l'ausilio di sommozzatori che scandagliano i fondali, ma anche con moto d'acqua e motoscafi, oltre che via terra grazie alle unità cinofile.

La squadra di volo Boscomantico della protezione civile Ana Verona ha inoltre già svolto nella giornata di domenica diverse missioni con i droni lungo le sponde lacustri e le attività riprenderanno anche oggi. Nel frattempo il telefono del ragazzo resta irraggiungibile e la disperazione dei familiari continua a crescere mano a mano che il tempo passa. Non si esclude alcuna eventualità, ovviamente, e la speranza non è perduta, anche se l'ipotesi che pare farsi strada è quella di un possibile bagno notturno nel lago da parte del giovane che potrebbe essergli costato molto caro.