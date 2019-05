Proseguite le ricerche del pescatore 23enne finito con l'auto nel Mincio

Sono proseguite per tutta la giornata di oggi, 6 maggio, le ricerche da parte dei vigili del fuoco del 23enne romeno risidente a Valeggio sul Mincio finito con l'auto nel fiume Mincio a Pozzolo, in provincia di Mantova.

Il ragazzo era uscito con quattro connazionali per pescare ma ieri sono stati sorpresi dal maltempo. Il gruppo si è riparato nell'auto che probabilmente era in folle e che il vento e la pioggia hanno spinto nel fiume. Alcuni pescatori hanno sentito le grida d'aiuto e sono riusciti a trarre in salvo quattro dei cinque giovani romeni.

Il 23enne rimane ancora disperso e i pompieri con i sommozzatori e anche con un elicottero lo hanno cercato anche se le condizioni non sono delle migliori perché il maltempo ha reso torbide le acque del Mincio.