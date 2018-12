Proseguono le ricerche di Damiano: si svuota l'acqua di un invaso, sommozzatori in azione

Dopo il ritrovamento di ieri del giubbotto con il telefono cellulare appartenuto a Damiano Gaiardoni, l'uomo 34enne scomparso dallo scorso 18 dicembre, nei pressi di un laghetto per la pesca sportiva in zona Grezzano, frazione di Mozzecane, i vigili del fuoco stanno operando anche quest'oggi nella zona.

Le ricerche nella notte si erano interrotte a causa della scarsissima visibilità, ma dal primo mattino di domenica 30 dicembre le attività sono riprese. Al momento, sul posto sono impiegati circa 13 unità e 4 mezzi, con una squadra dei pompieri di Verona e un'altra di supporto proveniente dal distaccamento volontari di Villafranca.

L'attenzione dei vigili del fuoco è al momento concentrata attorno ad un laghetto e a una vicina vasca che viene utilizzata normalmente per regolare il flusso delle acque irrigue. Il tentativo messo in atto in queste ore è proprio quello di svuotare l'invaso, per appurare l'eventuale presenza o meno di ulteriori tracce della persona scomparsa. Nel frattempo, sono inoltre impegnati anche i membri del nucleo sommozzatori che proseguiranno a scandagliare i fondali. Salvo emergano ulteriori elementi di novità, le ricerche di Damiano Gaiardoni proseguiranno senza sosta durante l'intera giornata, fino al sopraggiungere dell'oscurità.