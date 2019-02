Tra il lago di Garda e il Mincio, partono le ricerche del corpo di Brenda

Prendono il via lunedì mattina, tra Peschiera e Valeggio, le ricerche di Brenda, la donna di origini brasiliane che risulta scomparsa da Camalavicina dal 18 luglio 2018. Maria Aparecida Soares, questo il suo vero nome, si sarebbe allontanata volontariamente da casa secondo l'ex compagno Andrea Felicetti, dove avrebbe lasciato tutti i suoi effetti personali, compresi cellulare, documenti e denaro. Un dettaglio che contrasta con l'ipotesi avanzata dall'uomo, motivo per il quale è stato aperto un fascicolo per omicidio dalla Procura di Verona, che al momento non vi ha iscritto alcun nome.

Nella mattinata di lunedì dunque verranno avviate le operazioni di ricerca del corpo tra il fiume Mincio e il lago di Garda, come disposto dalla Prefettura, alle quali partecipano i vigili del fuoco con i sommozzatori di Venezia, oltre al personale scaligero, e i carabinieri della Compagnia di Peschiera.