Bracciante 41enne scomparso a Ronco all'Adige, le ricerche continuano

Sono riprese questa mattina, 15 agosto, le ricerche del bracciante romeno 41enne scomparso nei giorni scorsi a Ronco all'Adige. I vigili del fuoco, con il supporto dei carabinieri e dei volontari, stanno setacciando da ieri mattina le campagne del comune della Bassa Veronese per rintracciare l'uomo che era stato richiamato da un'azienda agricola per la raccolta delle mele. E dall'alto, gli uomini impegnati nelle ricerche sono aiutati anche dall'elicottero dei pompieri di Venezia.

Il bracciante potrebbe essersi allontanato volontariamente, anche se non ci sono al momento motivazioni che possano giustificare questa fuga. Per questo il datore di lavoro si è preoccupato e ha denunciato la scomparsa ai carabinieri, martedì. Queste ricerche servono soprattutto ad escludere che all'uomo possa essere accaduto qualcosa di grave, forse per colpa di un malore oppure per un incidente.