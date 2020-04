Ricerche di un anziano scomparso a Borghetto: trovato il cadavere nel Mincio

Sono scattate intorno alle 8.30 della mattinata di martedì a Borghetto, nel comune di Valeggio sul Mincio, le ricerche di un anziano di 79 anni del posto che risulta assente da casa dalla serata di lunedì.





A denunciarne la scomparsa sono stati i parenti preoccupati dal non vederlo rincasare, anche se non sarebbe la prima volta che l'uomo si allontana. Sulle sue tracce ci sono ora i carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda, la Protezione civile e i vigili del fuoco, impegnati con 6 mezzi e 15 unità provenienti dalla sede centrale e da Bardolino, che hanno chiamato al lavoro l'elicottero da Venezia, l'unità cinofila da Belluno ed i sommozzatori da Vicenza.

L'auto è stata trovata non lontana dal Mincio e sono stati battuti così sia i sentieri, sia i corsi d'acqua. Purtroppo, intorno alle 11.40, durante una perlustrazione aerea, l'elicottero dei pomperi ha individuato, nel corso d'acqua, la sagoma di una persona: inviate le coordinate ai sommozzatori gli stessi sono intervenuti per recuperare il corpo senza vita che è risultato essere della persona scomparsa.