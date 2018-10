Giovane 17enne esce di casa e non fa ritorno: pompieri e soccorso alpino in azione

I vigili del fuoco sono entrate in azione a Sant'Ambrogio di Valpolicella nella giornata di oggi, venerdì 12 ottobre, a seguito della scomparsa di un giovane ragazzo di 17 anni. Anche le squadre del Soccorso alpino di Verona stanno intervenendo in supporto ai pompieri nelle ricerche del giovane 17enne, non rientrato ieri a casa a Sant'Ambrogio di Valpolicella. I soccorritori hanno fatto sapere di star operando una perlustrazione dell'area attorno all'abitato del Comune veronese.