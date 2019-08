Alloggiava in un hotel di Verona, ma era ricercato: 33enne arrestato

Ieri pomeriggio, 2 agosto, gli agenti delle Volanti della Questura di Verona hanno rintracciato in un hotel del centro del capoluogo un ricercato di nazionalità francese. L'uomo è un trentatreenne, le iniziali del suo nome sono L.G.C. e su di lui pendeva un mandato di arresto emesso, lo scorso 19 marzo, dal Tribunale di Beirut.

Il tempestivo invio della scheda alloggiati da parte della struttura alberghiera e l'allarme giunto alla sala operativa della questura hanno permesso di dare esecuzione al mandato di cattura.

Le indagini effettuate hanno consentito di accertare che il ricercato, nel 2015, a Beirut, era stato denunciato da una società finanziaria per aver falsificato alcuni certificati per farsi assumere. Dopo essere stato ingaggiato dall'azienda come responsabile del servizio clienti incaricato della gestione fondi, in fase di verifica del curriculum era emersa la falsità della documentazione prodotta. In particolare, l'uomo era stato licenziato dalla società dove lavorava in precedenza a seguito di un furto di denaro, orologi e carte di credito, merce che gli era stata affidata per lo svolgimento dell'impiego. Oltre a questo, l'uomo aveva venduto un'autovettura aziendale per poi fuggire con i soldi. Ricercato in campo internazionale per il reato di truffa, L.G.C. è stato arrestato e condotto nel carcere di Montorio, in attesa di estradizione.