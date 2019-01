Cronaca Borgo Trento / Via Prato Santo

Trovato dalla Polizia a spasso per la città: ricercato portato in carcere

Gli agenti delle Volanti lo hanno visto in via Prato Santo, a Verona, e dal controllo è emerso che doveva scontare 1 anno, 4 mesi e 12 giorni di reclusione per cumulo di pene per reati contro il patrimonio e la detenzione di oggetti atti ad offendere