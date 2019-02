Ricercato individuato alla stazione di Porta Nuova e portato in carcere

Rintracciata ed arrestata nella stazione di Porta Nuova, un'altra persona ricercata è caduta nella rete della Polizia Ferroviaria.

La sera di domenica 10 febbraio gli agenti della Polfer hanno individuato e bloccato un giovane cittadino marocchino, B.A., 21enne regolarmente residente in città e titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto il padre, sempre di origini marocchine, è cittadino italiano.

Le forze dell'ordine, durante i rafforzati servizi di controllo, hanno notato il nordafricano e, insospettiti, hanno deciso di procedere con una verifica, appurando che era stato colpito da un ordine di esecuzione di pena detentiva dell’Autorità Giudiziaria di Verona, per scontare la pena residua di 4 mesi e 8 giorni di reclusione per violazione della normativa sugli stupefacenti, nonché al pagamento di 1200 euro di multa.

Lo stesso, che nonostante la giovane età aveva alle spalle numerosi precedenti per possesso di arnesi atti allo scasso, furto e reati inerenti gli stupefacenti, è stato condotto nel carcere di Montorio.