Ricercato per spaccio e rapina, trovato in un casolare e portato in carcere

I carabinieri della sezione Radiomobile di Verona stavano eseguendo un controllo nella zona della Croce Bianca, quando hanno trovato un 29enne ricercato. L'uomo, di origine tunisina, è stato trovato in un casolare abbandonato che probabilmente gli offriva riparo ed è finito in manette.

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale per i reati di rapina e spaccio di stupefacenti, a causa dei quali gli è stata inflitta una pena di 1 anno, 10 mesi e 23 giorni di reclusione.

Dopo gli accertamenti di rito, è stato dunque portato nella casa circondariale di Montorio.