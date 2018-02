Ricercato per resistenza, atti osceni e furto, viene trovato e spedito in galera

Il suo tentativo di eludere il controllo dei carabinieri non è andato a buon fine ed ora si trova in carcere a scontare la pena a cui era stato condannato.

Nella serata di mercoledì i militari della stazione di Monteforte d'Alpone, hanno incrociato un uomo sospetto che passeggiava per il paese e hanno deciso di eseguire alcune verifiche. Lo straniero non era conosciuto nella zona e ha cercato di mascherarsi dietro la sua non perfetta conoscenza della lingua italiana, provando a fornire false generalità. Gli accertamenti approfonditi degli uomini dell'Arma però, hanno portato alla luce la sua vera identità: si trattava di N.P., classe 1961 originario dell'India, pregiudicato ed irregolare, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, atti osceni e furto aggravato, commessi a Domegliara nell’aprile 2015.

N.P., ricercato da novembre, doveva scontare una pena di 7 mesi e 28 giorni di reclusione ed è stato accompagnato nel carcere di Montorio.