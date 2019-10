Ricercato da un anno per rapina: trovato in stazione e portato in carcere

Gli agenti del compartimento Polfer hanno intercettato mercoledì mattina, all’interno della stazione di Verona Porta Nuova, un cittadino romeno di 30 anni, destinatario di una misura restrittiva disposta per una rapina commessa nella città di Firenze.

L’uomo, che doveva scontare 2 anni di carcere, è stato individuato nell’atrio della stazione. Nonostante lo stato di agitazione evidente, dovuto, con molta probabilità, alla consapevolezza che da quel momento si sarebbero per lui aperte le porte del carcere, lo straniero è stato sottoposto a controllo dal quale è immediatamente emerso l’ordine di esecuzione per la carcerazione a suo carico.

Le indagini effettuate hanno consentito, infatti, di accertare che il cittadino romeno era stato condannato per una rapina commessa nel 2010 in concorso con altre persone. In quella circostanza, l’uomo aveva rubato, usando violenza nei confronti di un connazionale, un telefono cellulare e del denaro.

Lo straniero, dopo circa un anno di latitanza, è stato condotto dagli agenti di Polizia nel carcere di Montorio.