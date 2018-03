Ricercato nasconde in auto la cocaina: viene scoperto e portato in carcere

Sono stati i cittadini di Povegliano a portare all'attenzione della Squadra Mobile scaligera il 35enne marocchino, il quale era già destinatario di un mandato di cattura del Tribunale di Venezia, per una condanna a tre anni, un mese e sei giorni.

Le segnalazioni sono arrivate alle forze dell'ordine, dopo che alcune persone avevano notato gli strani movimenti del nordafricano. Gli agenti allora hanno individuato il sospettato: uscito di casa, il 35enne si è avvicinato all'auto con fare piuttosto guardingo, così le forze dell'ordine sono intervenute.

Fermato l'uomo, i poliziotti hanno perquisito il veicolo, scoprendo 3,91 grammi di cocaina nascosti sotto la leva del cambio. Gi accertamenti allora sono stati stesi alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti invece 1980 euro in contanti.

Arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, il marocchino è stato poi condotto in carcere.