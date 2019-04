Da Milano a Legnago per farsi curare, ma doveva scontare 8 anni di carcere: arrestato

Un cittadino serbo-montenegrino, le cui iniziali sono R.M., classe 1976, senza fissa dimora in Italia e pluripregiudicato, oltre che conosciuto con numerosi alias, era venuto a Legnago per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. L'uomo in realtà risiede nominalmente nell'hinterland milanese, ma aveva organizzato la trasferta proprio per evitare di essere raggiunto da un provvedimento che già pendeva nei suoi confronti e per il quale doveva scontare quasi 8 anni di carcere.

I suoi piani sono però andati all'aria. È infatti successo che le ricerche svolte anche dai carabinieri della stazione di Legnago abbiano portato i militari presso il locale nosocomio. Qui, scorrendo tra le liste dei pazienti, i carabinieri hanno individuato proprio il ricercato, il quale è stato quindi arrestato e piantonato dai militari in attesa di venire preso in consegna dalla polizia penitenziaria che lo ha poi accompagnato presso l'ospedale di Borgo Roma.