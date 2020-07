Fermato in stazione con dell'hashish, deve scontare una pena per furto e ricettazione

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Verona Porta Nuova, nel corso dei controlli predisposti all’interno delle stazioni, venerdì hanno proceduto all’arresto di un cittadino moldavo di 27 anni, ricercato in quanto condannato a 1 anno e 28 giorni di reclusione e 650 euro di multa per i reati di furto e ricettazione.

Il giovane era rientrato in Italia da un solo giorno, ma il suo atteggiamento schivo ha attirato l'attenzione del personale di polizia, che lo ha notato una volta giunto allo scalo ferroviario cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In seguito al controllo, il 27enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale e a suo carico è risultato anche un Ordine di allontanamento del Questore di Treviso del 2017. L’uomo è stato quindi condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'Autorità giudiziaria.