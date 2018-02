Dal controllo documenti emerge l'ordine di cattura: ricercato in manette

Un semplice controllo dei documenti ha permesso alla Polizia di Stato di individuare un ricercato che doveva scontare la propria pena.

Nella tarda nottata tra mercoledì e giovedì, nel corso di un servizio ordinario di controllo, gli uomini della squadra Volanti hanno intercettato l'uomo all’altezza di Lungadige Capuleti. Così G.A., 38enne di origine moldava, è stato accompagnato negli uffici di lungadige Galtarossa, in quanto destinatario di un ordine di cattura per l’espiazione di 5 anni e 8 giorni di reclusione. Il provvedimento era stato emesso nel 2015 dal Tribunale di Velletri e si basa su un cumulo di pene per la commissione di diversi reati contro il patrimonio.

Così il 38enne, dopo le formalità del caso, è stato condotto nel carcere di Montorio.