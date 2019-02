Doveva scontare quasi due anni di carcere: ricercato portato a Montorio

Un cittadino italiano con precedenti alle spalle, è stato rintracciato in città ed arrestato nella mattinata di lunedì, dai carabinieri della stazione di Verona Principale.

Sull'uomo pendeva un'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Verona, per l’espiazione della pena detentiva di 1 anno, 11 mesi e 8 giorni inflitta per reati contro la pubblica amministrazione. Conclusi quindi gli accertamenti di rito, è stato condotto nel carcere di Montorio.