Fermato senza documenti: è ricercato e viene portato in carcere

Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 9 novembre, a seguito di una condanna, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, e intorno alle 19 di martedì sera è stato individuato dagli agenti delle Volanti della questura, che lo hanno catturato.

Mouak Kamal, 35enne di nazionalità marocchina, si trovava in via Spolverini quando è stato oggetto di un controllo d'iniziativa da parte dei poliziotti. Sprovvisto però di documenti, è stato portato negli uffici di lungadge Galtarossa per stabilire la sua reale identità e dagli accertamenti in banca dati è risultato essere gravato da un provvedimento di ordine di carcerazione per cumulo pene emesso a seguito di condanne per reati contro il patrimonio commessi nel 2017.

L’uomo, residente a Belfiore e regolare sul territorio nazionale, è stato così accompagnato nel carcere di Montorio dove dovrà scontare circa 7 mesi di reclusione.