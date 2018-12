Spaccio, furto, resistenza e lesioni: ricercato individuato ed arrestato

I controlli di fine anno messi in atto dai carabinieri della stazione di Bussolengo, hanno permesso di rintracciare ed arrestare Ionel Butacu, romeno classe 1990, residente a Bussolengo e pregiudicato, sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, messo dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

ll giovane infatti dovrà scontare una pena residua di un anno, due mesi e 25 giorni di reclusione, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi a Castelnuovo del Garda nel 2012, per un furto commesso a Verona nel 2014 e per spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Bussolengo nel 2017. Per lui anche una multa di 2200 euro.

Al termine delle formalità di rito dunque, Butacu è stato condotto agli arresti domiciliari, come disposto dall'autorità giudiziaria.