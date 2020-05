Ricercato in tutta Europa, viene scoperto ed arrestato dai carabinieri di Legnago

Nella giornata di giovedì 21 maggio 2020, nel corso di servizi per il contrasto di furti nelle abitazioni e rapine agli ersercizi commerciali, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Legnago riferiscono di aver controllato un cittadino romeno di 30 anni. Quest'ultimo avrebbe inizialmente destato l'attenzione dei militari e, a seguito delle verifiche, sarebbe risultato destinatario di un MAE, vale a dire un mandato di arresto europeo da parte della Germania, per "furto aggravato in concorso" commesso in quel Paese.

Sintetizzando, il MAE è uno strumento di cui si avvale il sistema giudiziario europeo attraverso cui vengno semplificate e riconosciute reciprocamente, le procedure tra Paesi appartenenti all'Unione in tema di estradizioni, interrogatori, sequestri ed arresti come in questo caso. Nella tarda mattinata di giovedì, dopo le formalità di rito, il 30enne è stato portato presso la casa circondariale e messo così a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.