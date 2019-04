Doveva scontare una pena di 3 anni: ricercato in manette a Verona

Era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale custodia in carcere, disposto dal Tribunale di Verona il 16 marzo 2017: così, nel pomeriggio di martedì, la Polizia di Stato ha catturato G.S., 39enne originario della Georgia, in Italia senza fissa dimora.

L'uomo è stato trovato dagli agenti delle Volanti nei pressi di via Ederle, nel quartiere di Borgo Trento, intorno alle 12.30, grazie all’efficiente collaborazione di un residente che, insospettito dalla presenza di uno sconosciuto che si aggirava tra le abitazioni, ha deciso di allertare la centrale operativa della Questura di Verona.

Giunte nell'area segnalata, le forze dell'ordine sono riuscite ad individuare il soggetto descritto a bordo di un’auto posteggiata tra via Ederle e via Calatafimi. Dopo averlo identificato, sviluppando le ricerche in banca dati, i poliziotti hanno riscontrato a suo carico l'ordine di carcerazione disposto a seguito di condanna per reati contro la persona, contro il patrimonio e per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

G.S. è stato quindi accompagnato nella casa circondariale di Montorio, dove sconterà 3 anni di reclusione.