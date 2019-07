Cronaca Sona / Via Trentino

Fermato a La Grande Mela, deve scontare una pena di due anni e mezzo

I carabinieri lo hanno portato in caserma per accertare la sua identità, dal momento che su di lui pendeva un ordine di carcerazione del tribunale di Rovereto per diversi reati commessi tra il 2008 e il 2012