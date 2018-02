Ricercati, furti ed evasori: 5 arresti in 48 ore messi a segno dai carabinieri

Cinque arresti eseguiti in 48 ore. Questo il frutto dei controlli sul territorio attuati dalle pattuglie delle stazioni dei carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda.

A Valeggio sul Mincio è finito in manette un 60enne di origini salernitane, che risultava essere ricercato per furto aggravato commesso a Verona e che ora dovrà scontare sei mesi di reclusione.

Un pregiudicato di 27 anni di nazionalità marocchina, è stato invece fermato di Pescantina: su di lui pendeva un ordine di cattura per spaccio di sostanze stupefacenti in città ed è stato quindi portato in carcere dove sconterà una pena di 5 mesi.

A Pastrengo invece i militari hanno arrestato un 49enne pluripregiudicato, anch'esso di origini marocchine, che era evaso dagli arresti domiciliari dove era ristretto a seguito di condanna per maltrattamenti in famiglia. Venerdì mattina il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto nuovamente in domiciliari.

Un 20enne del posto è stato invece arrestato in flagranza del reato di furto aggravato dai carabinieri della stazione di Bussolengo, dopo aver rubato un orologio digitale alla Mediaworld. Giudicato con rito direttissimo, al giovane è stato imposto l'obbligo di presentarsi in caserma tre volte alla settimana, in attesa del processo che si terrà a maggio.

Nella serata di giovedì infine, i militari dello stesso reparto hanno fermato in provincia di Varese, una 48enne pluripregiudicata su cui pendeva un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Milano: la donna si era allontanata da Bussolengo andando a vivere a Saronno, dov’è stata localizzata, e ora sconterà un anno di carcere per per tentata estorsione perpetrata nel capoluogo lombardo.