Ricercate per rapina, due vengono portate in carcere dai carabinieri

Sono stati i carabinieri della compagnia di Legnago e i colleghi della stazione locale, nella mattinata di mercoledì, a rintracciare a Cerea due soggetti, sui quali gravava un ordine di custodia cautelare.

Si trattava di due donne, rispettivamente accusate di rapina aggravata e rapina aggravata in concorso, che dopo essere state intercettate dai militari e in seguito alla notifica degli atti e all’espletamento delle formalità di rito, sono state condotte nel carcere di Montorio, per essere mese messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.