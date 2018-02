Ricercata per rapina a mano armata in Germania, arrestata nel Villafranchese

I controlli del territorio messi in piedi dal Comando della Compagnia di Carabinieri di Villafranca di Verona continuano a dare i loro frutti. Oltre ai servizi di pattugliamento e a quelli di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari riservano un'attenzione particolare per i cosiddetti obiettivi sensibili, come scali ferroviari, aeroportuali e caselli autostradali, ritenuti da sempre un crocevia per i criminali ed i loro affari.

Così, nella notte tra il 21 ed il 22 febbraio il personale dell'Aliquota Radiomobile ha tratto in arresto D.S., una giovane nomade italiana classe 1989, sulla quale pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria tedesca, in quanto ritenuta responsabile di una rapina a mano armata compiuta a Düsseldorf nell'aprile 2016.

La donna è stata intercettata mentre viaggiava a bordo di un camper con i propri familiari, aggirandosi con fare sospetto vicino il casello autostradale della A22 di Nogarole Rocca. Dopo i primi accertamenti, gli uomini dell'Arma l'hanno condotta negli uffici del Comando per la completa identificazione ed infine è stata portata nel carcere di Montorio, in attesa delle disposizioni dela autorità tedesche.

La stessa notte anche i carabinieri della stazione di Castel d'Azzano erano impegnati in un servizio perlustrativo, che ha portato all'arresto di M.M., italiano classe 1977. L'uomo infatti è stato trovato in possesso di numerose dosi di marijuana, già pronte per essere vendute sul mercato villafranchese.

Finito sotto processo nella mattinata di giovedì, è stat condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa, ed ad una multa di 460 euro.