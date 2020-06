Ricercata in tutta Europa per una truffa, viene arrestata a Lavagno dai carabinieri

Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, nel pomeriggio di venerdì scorso a Lavagno i carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo hanno arrestato una donna rumena, classe '71, la quale era stata oggetto di un controllo durante un normale servizio di perlustrazione del territorio. La donna sarebbe risultata già pregiudicata a seguito delle verifiche nella banca dati operate al momento del controllo. Su di lei sarebbe infatti pesato un "mandato di arresto europeo", emesso lo scorso 5 giugno dall’autorità giudiziaria rumena per reati contro il patrimonio.

La donna, secondo quanto riportano i carabinieri, si sarebbe infatti resa responsabile, tra il 2008 ed il 2011, di una "truffa aggravata": titolare di un’agenzia di lavoro in Romania, avrebbe frodato ben 81 clienti, facendo pagare a ciascuno la somma di 500 euro promettendo loro un impiego in Italia, naturalmente in seguito mai assegnato.

La donna, in base a ciò che riferiscono gli stessi carabinieri, sarebbe quindi stata condannata a 3 anni di reclusione dal tribunale di Cluj Napoca in Romania. La signora, secondo quanto si apprende, avrebbe ieri rifiutato la sua consegna allo Stato richiedente ed è così comparsa dinanzi al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto. Quest'ultimo sarebbe quindi stato convalidato e nei confronti della donna sarebbe stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Lavagno, con il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 21 alle ore 7 di ogni giorno.