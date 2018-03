Nuova ricerca di personale per Fondazione Arena: sono 3 le figure richieste

Dopo quelle per il corpo di ballo, gli artisti del coro e i professori d'orchestra, Fondazione Arena prosegue nelle sue ricerche di personale in vista del prossimo Festival lirico, che prenderà il via il 22 giugno. Le selezioni questa volta riguardano addetti alla sorveglianza, impiegati addetti all’ufficio biglietteria e comparse maschili.

Le candidature per partecipare alle selezioni devono essere inviate tramite l’apposito modulo disponibile sul sito internet della Fondazione entro e non oltre il 15 aprile 2018 per addetti alla sorveglianza e impiegati di biglietteria ed entro e non oltre il 16 aprile per le comparse.

Per il regolamento completo la Fondazione invita a consultare la pagina “Ricerca Personale” nella sezione “Lavora con Noi” presente sul sito ufficiale.