Diffonde il video hard che ritrae l'ex compagno e viene denunciato per diffamazione

Un paio di video hard girati da uno dei due uomini che al tempo formavano una coppia, sono finiti al centro di un processo per diffamazione e violazione della privacy. Il rapporto tra i due protagonisti della vicenda, uno dei quali è un cittadino veronese, era iniziato sui social network nel 2016, poi si erano conosciuti di persona e avevano iniziato a frequentarsi. Secondo quanto riportato quest'oggi dal quotidiano L'Arena, i problemi sarebbero nati dopo che la coppia si è lasciata. Uno dei due, infatti, ha divulgato ad amici i video a luci rosse che aveva inizialmente promesso al partner di mantere segreti.

A quel punto lo stesso co-protagonista dei filmati hard è venuto a conoscenza della divulgazione dei video che lo ritraevano. Ovviamente scosso dalla situazione, l'uomo è riuscito dopo una serie di iniziali difficoltà ad entrare in possesso dei filmati e si è presentato con questi in Procura per sporgere denuncia nei confronti dell'ex partner. Durante le indagini si era giunti a un patteggiamento tra il difensore dell'accusato e il pm che aveva richiesto una pena di tre mesi e venti giorni, poi sospesa e commutata in 27.500 euro di multa, e che ieri è stata ratificata dal giudice.