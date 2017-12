Con la riapertura della Funivia di Malcesine riparte la stagione invernale

Da domani, domenica 24 dicembre, riapre la funivia di Malcesine che, per la stagione invernale, resterà in funzione fino al 4 marzo. Sono invariati orari (dalle 8 alle 16) e tariffe (le stesse della stagione estiva). Nel caso di apertura delle piste da sci in quota al Baldo, il biglietto della funivia vale anche come skipass sui quattro impianti di risalita.

Nel periodo di chiusura sono stati fatti i lavori periodici di manutenzione dell’impianto che, nel 2017, hanno riguardato la sostituzione completa delle funi traenti delle cabine. In aprile erano state sostituite le prime due, e in novembre le ultime due. Con un anno di anticipo sulla scadenza tecnica delle funi, si è provveduto quindi al totale rinnovamento della struttura, che in questo modo mantiene alto lo standard di sicurezza garantito ai passeggeri.

Anche le piste da sci sono pronte per essere aperte, è stato preparato il terreno in attesa della neve naturale che per ora non è sufficiente. Servono infatti almeno 40 centimetri per le piste rosse sul Baldo e almeno 60 per la nera di Prà Alpesina. A garantire la tenuta del manto sono indispensabili le basse temperature notturne che, al momento, non si stanno verificando.

La stagione estiva si è conclusa con oltre 500 mila passaggi e con positivi dati bilancio: al 30 novembre risultano infatti aumentati dell'11% i ricavi e calati del 4% i costi. Per la stagione invernale sono attesi gli appassionati della montagna, che apprezzano il Baldo senza la ressa estiva e che conoscono i limpidi paesaggi che si godono da 2.000 metri. In forte aumento sono gli appassionati delle ciaspole.