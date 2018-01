La ruota panoramica non gira, revocata delibera dell'amministrazione Tosi

Avrebbe dovuto essere installata alla fine di via Pallone, nella zona dell'ex macello di Verona, ma il progetto della ruota panoramica pensato dalla precedente amministrazione è stato fatto naufragare definitivamente dall'attuale Giunta, almeno per quanto riguarda il centro storico.

L'amministrazione Sboarina ha infatti deciso di revocare la delibera emanata dalla precedente Giunta Tosi, in quanto l'eventuale costruzione di una struttura di circa 40 metri, è stata giudicata inadeguata sotto il profilo paesaggistico. La ruota panoramica avrebbe sì consentito ai suoi usufruitori di ammirare Verona dall'alto, ma l'impatto all'interno di un territorio patrimonio Unesco sarebbe stato troppo "vistoso" e quindi inadeguato.

La decisione della Giunta è arrivata dopo che anche la Soprintendenza delle Belle Arti si era espressa sull'argomento, sottolineando la portata significativa della struttura che si sarebbe dovuta costruire. In merito l'assessore all'Arredo urbano Francesca Toffali ha spiegato che «la Giunta comunale ha deliberato la revoca non solo per l'installazione della ruota panoramica, ma in generale di "attrazioni di grandi dimensioni" all'interno del centro storico».