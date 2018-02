Arsenale, il Tar respinge il ricorso di Italiana Costruzioni contro il Comune

È stata depositata ieri pomeriggio, 16 febbraio, la sentenza del Tar che respinge, per improcedibilità e infondatezza, il ricorso presentato da Italiana Costruzioni contro il Comune di Verona. Il consiglio comunale scaligero, infatti, aveva revocato la delibera con cui si sarebbe dovuto procedere al recupero e alla riqualificazione dell'ex Arsenale in regime di project financing.

La notizia è stata rilanciata oggi, 17 febbraio, dal Comune di Verona il quale evidenzia come la sentenza indichi chiaramente la non procedibilità dell'annullamento della revoca per la carenza di interesse da parte del Comune per il progetto dell'ex Arsenale a causa della maggiore urgenza di interventi per la conservazione dell'Arena. La sentenza stabilisce, inoltre, che non sussiste alcuna responsabilità precontrattuale a carico del Comune e pertanto è stata rigettata anche la richiesta di indennizzo da parte del ricorrente.

I contenuti della sentenza sono stati illustrati dal sindaco Federico Sboarina che ha espresso la sua soddisfazione.

È un giorno di grande soddisfazione per tutta l'amministrazione - ha sottolineato il sindaco - e una conferma della bontà del nostro operato. Si conclude positivamente un percorso amministrativo complesso, cominciato l'estate scorsa appena insediati. È stata una partita molto difficile che abbiamo affrontato nel modo più corretto, come dimostra il parere favorevole riconosciutoci dal Tar. Sappiamo bene che la sistemazione dell'Arsenale è attesa da tempo dalla città, ed è stato anche uno dei primi punti del nostro impegno elettorale. Manterremo gli impegni presi con i veronesi, attraverso il percorso amministrativamente più corretto. Il nostro lavoro continua, come abbiamo fatto nei mesi scorsi di confronto con la città sul miglior utilizzo di uno dei nostri gioielli monumentali. Al momento l'urgenza più stringente era quella di mettere in sicurezza l'Arena, procedendo in parallelo con la definizione sull'utilizzo dell'ex Arsenale per il quale stiamo individuando varie opzioni. Nel frattempo, i cittadini cominceranno a vedere le prime fasi di cantierizzazioni per le manutenzioni straordinarie.

Insieme al sindaco Sboarina, anche l'assessore all'urbanistica Ilaria Segala.