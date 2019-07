Il compagno non la vuole più vedere, lei perde la testa e attacca i carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri, 12 luglio, i carabinieri di Soave hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale una 34enne veronese senza fissa dimora, già gravata da pregiudizi di polizia.

Secondo la ricostruzione dei militari, erano quasi le 23 quando la donna, in stato di agitazione per motivi sentimentali, ha iniziato a prendere a calci il portone d'ingresso del condominio in cui abita il compagno che non intendeva più incontrarla. Dopo aver rotto un vetro, la donna sarebbe entrata nello stabile, raggiungendo l'appartamento del fidanzato.

All'arrivo dei militari, allertati da alcuni condomini, la 34enne non avrebbe desistito e si sarebbe scagliata con violenza contro gli uomini in divisa, colpendone uno con una testata prima di essere immobilizzata.

Dopo aver trascorso la notte in una cella di sicurezza della caserma di San Bonifacio, la donna è comparsa davanti al giudice monocratico del tribunale di Verona che ne ha convalidato l'arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione bisettimanale dai carabinieri di Soave, in attesa che prosegua l'iter giudiziario.