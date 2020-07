Calci e morsi ai poliziotti che la volevano espellere, arrestata 21enne

Le Volanti della Questura di Verona hanno messo a segno un altro arresto mercoledì pomeriggio, 8 luglio.

Una 21enne marocchina, in passato già destinataria di un provvedimento di espulsione, è stata portata in questura per essere nuovamente espulsa dal territorio nazionale. Durante gli accertamenti amministrativi e medico-sanitari necessari per dare corso alla procedura, però, la giovane ha dato in escandescenze, arrivando perfino a danneggiare la porta dell’ufficio dove era trattenuta e a staccarne alcuni pezzi che ha nascosto tra gli indumenti intimi, rischiando così anche di ferirsi. E, senza smettere di insultare gli operatori, li ha aggrediti a calci e morsi, costringendo uno di loro a farsi refertare e a sottoporsi alla profilassi.

A seguito di questi comportamenti, la 21enne (che aveva iniziato a collezionare denunce e procedimenti penali fin da quando era minorenne) è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni.

Nel processo per direttissima, Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, fissando l'udienza al 23 luglio prossimo.